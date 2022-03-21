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Натуральное земледелие. ЛОНГРИД

Иногда садоводы игнорируют важность внесения удобрений или используют их с ошибками, комбинируя в несезон компоненты подкормки. Например, азотсодержащие удобрения вносятся в период вегетации, пока растения наращивают зеленую массу. Далее с такими удобрениями нужно быть осторожнее, особенно осенью – азот почти не используется, так как растения готовятся к зимовке и наращивают корневую систему.

На время формирования плодов растениям необходим калий, магний и фосфор. А еще важным моментом является кислотность почвы, одни культуры любят кислые почвы, другие их не переносят. Как не запутаться в тонкостях?

Компания «Натуральное земледелие» предлагает готовые универсальные смеси, состоящие из двух видов компоста - конского и коровьего, перемешанных с плодородным слоем земли. Есть смесь из компоста на основе перегноя конского и куриного, тоже смешанного с плодородным слоем земли.