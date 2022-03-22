Общество

Онлайн-брифинг в пресс-центре ПЛН: Можно ли победить коррупцию?

Онлайн-брифинг, посвященный итогам деятельности УМВД России по Псковской области по борьбе с коррупцией, пройдет 23 марта в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

Как на фоне других регионов СЗФО смотрится Псковская область в плане статистики коррупционных преступлений? Каков портрет типичного псковского коррупционера? В каких сферах деятельности чаще всего выявляются факты взяточничества, коммерческого подкупа и злоупотребления полномочиями? В чем разница между подарком и взяткой? Можно ли вообще искоренить коррупцию?

Подробнее об этом и многом другом расскажет заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Еременко.

Начало онлайн-брифинга — в 15.00. Видеотрансляцию из пресс-центра вы сможете наблюдать на YouTube-канале ПЛН-ТВ и в группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте».