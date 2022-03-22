Общество

Псковский астроном-любитель запечатлел Млечный Путь

Псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел галактику Млечный Путь. Снимки, сделанные 21 марта, опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов

Снимки сделаны в районе деревни Вастцы - примерно в двух километрах от Старого Изборска.

Млечный Путь – это гигантская спиральная галактика, в которой находится Земля и вся Солнечная система. Звезд в ней от 100 до 400 миллиардов.

Ранее сообщалось, что в объектив фотографа попал зодиакальный свет.