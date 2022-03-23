Общество

Администрация просит у псковичей помощи в борьбе с контрабандой

Администрация Псковской области совместно с контролирующими органами усилит работу по выявлению фактов продажи нелегальной табачной продукции и рассчитывает на помощь жителей региона — их просят сообщать о местах продажи нелегальных сигарет в региональные управления Роспотребнадзора и МВД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

Выявить поддельную или контрабандную продукцию и сообщить о факте ее реализации поможет мобильное приложение «Честный знак». Такие решения приняли в ходе очередного заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В администрации отметили, что уровень нелегального оборота табачной продукции в России остается высоким. И особенно сложное положение складывается в приграничных регионах, к которым относится Псковская область. Доля нелегальных сигарет в таких регионах традиционно выше, чем в среднем по стране. Несмотря на предпринимаемые усилия, Псковская область продолжает входить в число субъектов с наибольшей концентрацией нелегальной продукции. По данным исследования Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, доля контрафактных и контрабандных сигарет в регионе составляет 44,8%. Это означает, что практически каждая вторая пачка сигарет является нелегальной.

«Чтобы убрать незаконный табак с прилавков наших магазинов, очень важна слаженная работа контролирующих органов, органов власти и бизнеса, торговых предприятий. Но без поддержки жителей области, самих потребителей, эту проблему решить не просто. Мы просим население оказать поддержку в борьбе с распространением черного табачного рынка в Псковской области и сообщать о местах продажи нелегальных сигарет в контролирующие органы», — заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области — руководитель аппарата комиссии Андрей Михеев.

Участие в работе по информированию населения принимает Общественный совет по проблеме подросткового курения, который подготовил специальный видеоролик. Этот материал призывает отказаться от покупки нелегальных сигарет, а также информирует жителей области о возможности сообщать о фактах продажи нелегального табака в управление Роспотребнадзора по Псковской области и управление МВД России по Псковской области.

Как сообщила руководитель Общественного Совета Анна Сорочинская, сегодня государство предлагает удобное мобильное решение, которое позволяет легко определять подделку или контрабанду — приложение «Честный знак». Элементарный алгоритм действий дает возможность не только выявить нелегальную продукцию, но и сообщить о ней в контролирующие органы.

«К сожалению, рынок нелегального табака в регионе продолжает расти. А любой нелегальный товар — это угроза не только экономике, но и нашему благополучию. Ведь качество нелегального табака невозможно проконтролировать. Тревожно, что жертвами торговли контрафактом зачастую становятся подростки. Стоимость таких сигарет ниже, что делает их доступными для детей. А серые продавцы дважды нарушают закон, реализуя табачную продукцию несовершеннолетним. Надеемся, что граждане возьмут на вооружение приложение "Честный знак", чтобы уберечь детей и близких», — отметила Анна Сорочинская.

В администрации заверили, что узнать о происхождении пачки просто: если она стоит дешевле 108 рублей (с 1 апреля — дешевле 112 рублей), это контрафакт или контрабанда, поскольку законом установлена единая минимальная стоимость. На каждую пачку должна быть нанесена цифровая марка. С помощью приложения «Честный знак» можно отсканировать цифровую марку. Если она подлинная, приложение выдаст информацию о пачке. Если цифровой марки нет, или она не считывается, значит это нелегальная продукция. О нарушении можно сообщить в этом же приложении, используя вкладку «Задания». «Честный знак» бесплатно доступен для скачивания в App Store и Google Play Market.

Сообщить о факте продажи подделки в управление Роспотребнадзора по Псковской области и управление МВД России по Псковской области можно также на официальных сайтах ведомств.