Общество

Псковские судебные приставы попали в список лучших в России

УФССП России по Псковской области вошло в тройку лидеров, показавших самые высокие результаты работы за 2021 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В Москве определили лучших среди территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, и почетное третье место досталось псковскому ведомству. А по организации исполнительного производства УФССП заняло первое место в России.

Руководитель областной службы Сергей Колесников получил диплом третьей степени и кубок «За лучшую организацию исполнительного производства» от директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.