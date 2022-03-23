Более 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области, шестеро умерли

Еще 224 человека заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 106 125. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период пандемии от COVID-19 удалось избавиться 102 717 пациентам (+389 за сутки). Скончались 1699 человек, в том числе шесть летальных случаев в регионе было зафиксировано вчера.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 33617/49
Великие Луки – 16420/17
Бежаницкий район – 1347/1
Великолукский район – 2585/3
Гдовский район – 1844/2
Дедовичский район – 2709/19
Дновский район – 879/0
Красногородский район – 947/6
Куньинский район – 950/5
Локнянский район – 1031/0
Невельский район – 4848/19
Новоржевский район – 1113/4
Новосокольнический район – 3090/3
Опочецкий район – 3174/3
Островский район – 5045/16
Палкинский район – 985/3
Печорский район – 2416/3
Плюсский район – 1675/3
Порховский район – 3696/22
Псковский район – 8593/8
Пустошкинский район – 1286/2
Пушкиногорский район – 1428/2
Пыталовский район – 1440/1
Себежский район – 2562/17
Стругокрасненский район – 1740/16
Усвятский район – 659/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.