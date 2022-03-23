Общество

Более 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области, шестеро умерли

Еще 224 человека заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 106 125. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии от COVID-19 удалось избавиться 102 717 пациентам (+389 за сутки). Скончались 1699 человек, в том числе шесть летальных случаев в регионе было зафиксировано вчера.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 33617/49

Великие Луки – 16420/17

Бежаницкий район – 1347/1

Великолукский район – 2585/3

Гдовский район – 1844/2

Дедовичский район – 2709/19

Дновский район – 879/0

Красногородский район – 947/6

Куньинский район – 950/5

Локнянский район – 1031/0

Невельский район – 4848/19

Новоржевский район – 1113/4

Новосокольнический район – 3090/3

Опочецкий район – 3174/3

Островский район – 5045/16

Палкинский район – 985/3

Печорский район – 2416/3

Плюсский район – 1675/3

Порховский район – 3696/22

Псковский район – 8593/8

Пустошкинский район – 1286/2

Пушкиногорский район – 1428/2

Пыталовский район – 1440/1

Себежский район – 2562/17

Стругокрасненский район – 1740/16

Усвятский район – 659/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.