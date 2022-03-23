Общество

Уличная дискотека с динозавром пройдет в Великих Луках

Дискотека с динозавром Лукошей пройдет в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Луки Парк» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Луки парк» социальной сети «ВКонтакте»

«Лукоша возвращается и устраивает настоящую уличную дискотеку. Он вместе с вами уже хочет погреться на весеннем солнышке», – сказали организаторы.

Мероприятие состоится в субботу, 26 марта, в 14:00 на главной площади парка по адресу: Краснофлотская набережная, 1. Подробную информацию можно получить по телефону 8-911-390-18-18.