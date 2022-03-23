Общество

Скидки на майонез «Прасковья Молочкова» объявили в «Магните»

В магазинах федеральной сети «Магнит» действует скидка 19% на майонез «Провансаль» «Прасковья Молочкова». Майонез изготовлен в соответствии с государственным стандартом качества (ГОСТ). Он не содержит ароматизаторов, красителей, ГМО и имеет приятный яичный вкус с нежным ароматом горчицы.

В рамках акции приобрести майонез «Прасковья Молочкова» жирностью 51% в удобной упаковке дой-пак (вес 0,35 кг) можно по цене 74,99 рубля (стоимость без скидки 92,99 рубля).

Акция продлится с 23 по 29 марта.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!