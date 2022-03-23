Общество

Дочь погибшей под колесами КамАЗа псковички забрала ее собаку из приюта

Собаку погибшей под колесами КамАЗа псковички забрали из приюта. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ! Псков» соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Зоозащита. ИМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ! Псков» соцсети «ВКонтакте»

В «Лесопилку» позвонила дочь погибшей женщины и забрала животное.

Зоозащитники рассказали, что собака старая и больная, у нее обнаружена опухоль в терминальной стадии. «Невероятной красоты и интеллигентности собака. Было очень много желающих забрать эту красавицу. Но после озвученного диагноза их стало гораздо меньше. Хорошо, что нашлись родные люди. Ей надо дожить свои месяцы дома», – говорится в сообщении.

Напомним, 21 марта в Пскове на улице Леона Поземского грузовик сбил пожилую женщину. Она скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Псковичка гуляла с собакой.

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