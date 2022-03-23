Общество

Совет Федерации принял поправки в закон о ветеранах спецоперации

Совет Федерации сегодня, 23 марта, принял поправки в закон о ветеранах, который внесла «Единая Россия». Об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Фото: ТАСС

Закон наделяет статусом ветерана боевых действий тех, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине, и открывает доступ к дополнительной социальной поддержке. Ранее сообщалось, что закон в трех чтениях единогласно приняла Госдума.

Видео: телеграм-канал Андрея Турчака

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«Это самое малое, что мы можем сделать здесь и сейчас для наших ребят, с честью выполняющих боевую задачу. И тем самым говорим "спасибо" нашим героям, которые отстаивают право нашей страны и жителей Донбасса на мирную и свободную жизнь», - сказал Андрей Турчак.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.