Совет Федерации принял поправки в закон о ветеранах спецоперации

Совет Федерации сегодня, 23 марта, принял поправки в закон о ветеранах, который внесла «Единая Россия». Об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Фото: ТАСС
Закон наделяет статусом ветерана боевых действий тех, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине, и открывает доступ к дополнительной социальной поддержке. Ранее сообщалось, что закон в трех чтениях единогласно приняла Госдума.
Видео: телеграм-канал Андрея Турчака
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.