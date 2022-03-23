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Возможны трудности с открытием сайтов ПЛН и ЦДИ из-за проблем с RU-CENTER

Возможны трудности с открытием сайтов ПЛН (особенно мобильной версии) и ЦДИ из-за недоступности сервисов, предоставляемых компанией RU-CENTER.

RU-CENTER - российская компания, предоставляющая услуги по регистрации доменных имен, хостинг-провайдер. Полное наименование - акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр». Входит в состав самого крупного в России и Восточной Европе сообщества провайдеров хостинга и регистраторов доменных имен RU-CENTER Group, среди которых также хостинг-провайдеры SpaceWeb, PeterHost, Хостинг Центр, регистратор доменных имен R01.

RU-CENTER Group также является частью ведущего мультимедийного холдинга России - РБК, ведущего операционную деятельность в сегментах интернет, телевидения и прессы.