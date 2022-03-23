Общество

Сотрудники МЧС провели противопожарный рейд в Плюсском районе

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области провели комплекс профилактических противопожарных мероприятий на территории Плюсского района 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Главное управление МЧС России по Псковской области

Сотрудники провели беседы с гражданами, распространили листовки и памятки в почтовые ящики жилых домов и раздали населению, разместили агитационные материалы на противопожарную тематику в соответствии с сезоном на информационных стендах населенных пунктов и торговых организаций, автобусных остановках.

Также в рамках профилактического мероприятия сотрудники МЧС посетили места проживания многодетных семей и престарелых граждан.

«Мероприятия проведены со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции», – отметили в управлении.