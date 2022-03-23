Общество

Мокрый снег и до +11 градусов прогнозируют в Псковской области 24 марта

Облачная, днем с прояснениями погода, ожидается на территории Псковской области 24 марта. Как сообщает региональный гидрометцентр, ночью в большинстве районов прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Кроме того, на дорогах местами образуется гололедица. День пройдет без существенных осадков.

Будет дуть западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от -3 до +2 градусов, днем: от +6 до +11 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.