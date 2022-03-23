Общество

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

Как сообщает calend.ru, в 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.

Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4 500 человек, а почти 30 000 человек заболевают ею (большинство из которых — жители развивающихся стран).

Туберкулез по-прежнему является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире.

Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, потребление токсических продуктов (табак, алкоголь, наркотики), неудовлетворительные условия труда и быта, некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ).

Туберкулез излечим, и работа в данном направлении ведется постоянно, но, по мнению ВОЗ, в настоящее время прилагается недостаточно усилий для обнаружения, лечения и излечивания каждого пациента. Из 9 миллионов человек, ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных не проходят лечение.

Поэтому целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, прежде всего, повышение осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по ее ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней.

Ранее сообщалось, что в Псковской области проводят мероприятие, направленное на профилактику туберкулеза для жителей города Пскова в возрасте старше 18 лет, которые не проходили флюорографию более года.