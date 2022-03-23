Общество

Сколько лет страхового стажа нужно для выхода на пенсию в 2022 году, рассказали псковичам

Не менее 13 лет страхового стажа необходимо иметь для права выхода на пенсию в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

Для назначения страховой пенсии по старости требуется соблюдение ряда условий: это наличие минимального страхового стажа, минимальных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), а также достижение пенсионного возраста.

В 2022 году право выхода на страховую пенсию имеют женщины в возрасте 56,5 года, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины в возрасте 61,5 года, которые родились во втором полугодии 1960 года. При этом их страховой стаж должен быть не менее 13 лет, а ИПК — 23,4.

Если для назначения страховой пенсии по старости человеку недостаточно стажа или пенсионных коэффициентов, то есть несколько вариантов решения этой проблемы, отметили в учреждении:

продолжать трудиться и обратиться за назначением пенсии позже, заработав необходимое количество стажа и ИПК;

вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, т.е. приобрести пенсионные коэффициенты (федеральный закон от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ).

Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста человек так и не «заработал» требуемый стаж и ИПК, ему будет назначена социальная пенсия, добавили специалисты.