Общество

Остров присоединился к всероссийской акции «Звезды героев»

Остров присоединился к всероссийской патриотической акции «Звезды героев». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Ее провели учащиеся средней школы № 7 имени В. Н. Пушкарева, члены местного отделения организации «Волонтеры Победы» и отряда «Голос сердца».

Руководитель островского отделения «Волонтеры Победы» и «Голос сердца» Ирина Смирнова рассказала, что на протяжении нескольких дней ребята изучали информацию о героях времен Великой Отечественной войны, а затем подготовили листовки в виде звезды.

Дети вручали «Звезды героев» прохожим. Цель – сохранить память о тех, кто отдал жизнь за независимость и свободу страны.