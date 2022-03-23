Общество

Порховичка решила не ждать ограничений приставов и оплатила долг

Жительница Порховского района не захотела испытывать на себе меры принудительного исполнения и заплатила долг по кредиту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В ОСП Порховского района в отношении женщины находилось исполнительное производство о взыскании кредитной задолженности на сумму 141 тысяча рублей.

Должница получила постановление о возбуждении исполнительного производства и обратилась в отделение судебных приставов. Там ей разъяснили, что ей могут ограничить право на выезд из страны, запретить регистрацию, а также обратить взыскание на денежные средства или арестовать имущество.

В результате должница оплатила всю сумму задолженности.