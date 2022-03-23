Туман с видимостью 500 метров сохранится на севере Псковской области 24 марта

Туман с видимостью 500 метров сохранится в первой половине дня на севере Псковской области сегодня, 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.
«В первой половине дня по северу Псковской области сохранится туман с видимостью 500 м и менее», - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального управлении МЧС России напомнили, что при тумане населению рекомендуется:
- при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство ДТП в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.
- важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
- следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.
В МЧС напомнили, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».