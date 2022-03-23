Общество

Родители псковских школьников смогут сдать ЕГЭ 29 марта

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» стартует в Псковской области 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В этот день родители выпускников псковских школ получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В 2022 году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Всероссийская акция проходит шестой раз во всех регионах страны с марта по апрель, традиционно к ней присоединяются все районы области. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Кроме родителей в акции участвуют руководители комитета по образованию Псковской области, главы муниципалитетов, представители Общественной палаты области, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, представители профсоюзных организаций, руководители муниципальных органов управления образованием.

В ходе мероприятия участники увидят, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ, какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах и как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ).

По завершении пробного экзамена состоится круглый стол с участием представителей комитета по образованию Псковской области и других участников акции «Особенности организации ЕГЭ в 2022 году».

Продолжительность мероприятия: 30 минут — пробный экзамен, 30 минут — круглый стол.

«Если вы хотите не только увидеть, как проводится экзамен, но и принять участие непосредственно в написании ЕГЭ, то необходимо обратиться в комитет по образованию Псковской области по телефону горячей линии ЕГЭ 29-99-51 до 28 марта», - добавили в пресс-службе.