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Общество

Заболеваемость кишечными инфекциями превысила среднемноголетние значения в Пскове

24.03.2022 12:51|ПсковКомментариев: 0

Заболеваемость кишечными инфекциями превысила среднемноголетние значения в Пскове. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями за 9 неделю 2022 года превысила среднемноголетнее значение на 10,9%, а за 10 неделю - на 22%.

Очаги заболеваемости регистрируются в образовательных организациях Пскова как среди детей, так и среди сотрудников.

Профилактические исследования показали носительство кишечной инфекции у 2,4% обследованных. В том числе специалисты  выявили 306 носителей ротавируса, 168 носителей норовируса и 29 носителей астровируса.

В связи с этим главный санитарный врач постановил провести одномоментное лабораторное исследование сотрудников, которые занимаются производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов, на наличие кишечных инфекций в срок до 4 апреля.

Теги: #Роспотребнадзор #инфекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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