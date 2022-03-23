Общество

Заболеваемость кишечными инфекциями превысила среднемноголетние значения в Пскове

Заболеваемость кишечными инфекциями превысила среднемноголетние значения в Пскове. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями за 9 неделю 2022 года превысила среднемноголетнее значение на 10,9%, а за 10 неделю - на 22%.

Очаги заболеваемости регистрируются в образовательных организациях Пскова как среди детей, так и среди сотрудников.

Профилактические исследования показали носительство кишечной инфекции у 2,4% обследованных. В том числе специалисты выявили 306 носителей ротавируса, 168 носителей норовируса и 29 носителей астровируса.

В связи с этим главный санитарный врач постановил провести одномоментное лабораторное исследование сотрудников, которые занимаются производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов, на наличие кишечных инфекций в срок до 4 апреля.