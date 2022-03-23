Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо умерли

Еще 199 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 106 324. Об этом сообщается в официальный Telegram-канале региона.
За весь период пандемии от COVID-19 удалось избавиться 103 071 пациенту (+354 за сутки). Скончались 1703 человека, за сутки зарегистрировали четыре летальных случая.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 33657/40
- Великие Луки – 16440/20
- Бежаницкий район – 1353/6
- Великолукский район – 2585/0
- Гдовский район – 1846/2
- Дедовичский район – 2728/19
- Дновский район – 879/0
- Красногородский район – 952/5
- Куньинский район – 951/1
- Локнянский район – 1034/3
- Невельский район – 4856/8
- Новоржевский район – 1114/1
- Новосокольнический район – 3093/3
- Опочецкий район – 3180/6
- Островский район – 5055/10
- Палкинский район – 989/4
- Печорский район – 2426/10
- Плюсский район – 1675/0
- Порховский район – 3702/6
- Псковский район – 8621/28
- Пустошкинский район – 1289/3
- Пушкиногорский район – 1428/0
- Пыталовский район – 1440/0
- Себежский район – 2573/11
- Стругокрасненский район – 1745/5
- Усвятский район – 667/8