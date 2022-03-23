Общество

Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо умерли

Еще 199 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 106 324. Об этом сообщается в официальный Telegram-канале региона.

За весь период пандемии от COVID-19 удалось избавиться 103 071 пациенту (+354 за сутки). Скончались 1703 человека, за сутки зарегистрировали четыре летальных случая.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: