Общество

На Северо-Западе объем платежей через сервис «Плати-QR» от СберБанка достиг 8 миллиардов рублей

Объем платежей через сервис «Плати-QR» от СберБанка на Северо-Западе достиг восьми миллиардов рублей в 2021 году, что в десять раз больше, чем годом ранее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Микро- и малому бизнесу сервис дает возможность экономить благодаря сниженным тарифам и отсутствию дополнительного торгового оборудования. Кроме того, он удобен и клиентам-физлицам, которые могут совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга - на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах - и при этом получать бонусы программы лояльности "СберСпасибо"», - прокомментировал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Наибольшую популярность, если судить по объему платежей, сервис приобрел среди предпринимателей Санкт-Петербурга (более шести миллиардов рублей), Калининградской (около 400 миллионов рублей) и Ленинградской областей (более 150 миллионов рублей), а также Республики Карелия (более 100 миллионов рублей).

Для совершения оплаты нужен только Android- или iOS-смартфон и приложение СберБанк Онлайн с доступом к камере телефона. В приложении клиенту необходимо выбрать функцию «Оплата по QR-коду», которая уже активно используется, например, при оплате услуг ЖКХ.