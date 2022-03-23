Общество

Заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень в 16 районах Псковской области

Заболеваемость коронавирусом выше среднеобластного уровня сохраняется в 16 районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, среди этих районов: Дедовичский, Порховский, Пушкиногорский, Невельский, Гдовский, Островский, Красногородский, Усвятский, Новосокольнический, Стругокрасненский, Плюсский, Новоржевский, Опочецкий, Бежаницкий, Локнянский, Себежский.

В целом в регионе на 11-й неделе 2022 года заболеваемость снизилась на 21,9% (на 445 случаев) и составила 1585 случаев. При этом заболеваемость коронавирусом превысила общероссийский уровень в 1,5 раза (168,98 на 100 т.н.).

Наибольше количество заболевших отмечается в возрастной группе 50-64 года – 28,9% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю. Далее - жители региона в возрасте 65 лет и старше (25,9%), затем - 30-49 лет (24,9%), дети до 17 лет (13,6%) и псковичи 18-29 лет (6,7%).