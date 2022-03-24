Общество

Победителя конкурса «Ученик года-2022» наградили в Великих Луках

Конкурс «Ученик года-2022» завершился в Великих Луках 24 марта. Об этом сообщил глава города Николай Козловский но свое странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: аккаунт Николая Козловского в соцсети «ВКонтакте»

Высокий титул завоевал ученик лицея №11 Павел Матвеев.

«Желаю победителю реализовать намеченные планы и найти свое место в жизни! Уверен, что такие талантливые и активные молодые люди внесут весомый вклад в развитие города воинской славы Великие Луки и нашей страны!» – поздравил лицеиста глава города.