Общество

На что обратить внимание при выборе семян для посева, разъяснили псковичам

При выборе посевных материалов необходимо обратить внимание на этикетки и документы продавца. Об этом в ходе видеоконференции сообщила представитель Северо-Западного управления Россельхознадзора Валентина Куртикова.

Скриншот: Северо-Западное управление Россельхознадзора / YouTube

«Семена лучше приобретать в специальных торговых точках, там, где есть условия для их хранения. Сейчас колебания температуры и изменения влажности могут негативно сказаться на качестве посевного материала», - объяснила Валентина Куртикова.

Так, чтобы не ошибиться в выборе семян, необходимо обратить внимание на информацию, находящуюся на упаковке и спросить у продавца документы.

«Информация на упаковке и сопроводительных документах должна совпадать. Основной документ, который должен быть у продавца, содержит в себе сведения о принадлежности к сорту и посевные качества семян. Если эти показатели соответствуют показателям на упаковке, то их можно покупать и использовать на своем участке», - подытожила Валентина Куртикова.