Общество

Два специальных поезда подготовили к сезону паводков в Псковской области

Два специальных противоразмывных поезда сформировали к сезону паводков в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Масштабную подготовку к пропуску паводковых и ливневых вод ведут железнодорожники Октябрьской железной дороги на территории Псковской области, где началось активное снеготаяние. На крупных железнодорожных станциях Дно и Великие Луки организовали круглосуточное дежурство двух противоразмывных поездов, отметили в пресс-службе.

Сейчас специалисты ОЖД занимаются вскрытием и очисткой от снега всех искусственных сооружений, чтобы не допустить подмыва и проникновения воды в железнодорожные насыпи. Также проводится работа по распиловке льда у опор крупных железнодорожных мостов. Подготовка к возможным нештатным ситуациям, связанным с таянием снега и разливом рек, на Октябрьской железной дороге завершится к 17 мая.

«Противоразмывный поезд представляет собой состав из хоппер-дозаторов – специальных грузовых вагонов для перевозки щебня, а также вагонов-платформ с трубами, досками и инструментом. Дежурство противоразмывных поездов необходимо для возможности оперативного восстановления поврежденных в следствие подмывов участков пути и обеспечения безопасного пропуска поездов», - объяснили в пресс-службе ОЖД.