Общество

Сотрудники «управляйки» спилили кусты сирени на улице Труда в Пскове

Сотрудники управляющей компании №8 спилили кусты сирени под окнами дома на улице Труда в Пскове.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Жители дома №53 недоумевают, зачем под их окнами спилили кусты сирени, сообщает ГТРК «Псков». Их высадили собственники квартир на первом этаже более 30 лет назад. Пилами и топорами поработали сотрудники домоуправления №8, но, по словам жильцов, никто не давал на это своего согласия.

«Жалко деревья, сколько лет радовали нас, а теперь их нет. Хоть бы сделали точечную вырезку или прореживание, но большую часть деревьев оставили. Но нет - все вырезали под корень. В домоуправление позвонил, я говорю, а вы нас, жильцов, спросили, почему вырезаете? Да вот там какой-то дворник сказал, что он с кем-то беседовал, что нужно вырезать деревья и все», - рассказал житель дома Сергей Борисов.

Жильцы считают, что за уничтожение деревьев ответственны коммунальщики. Взять комментарий у руководства управляющей организации «Восьмой район» не удалось - ни директора, ни его зама на рабочем месте не оказалось. Главный инженер отказался ответить на вопросы. Сотрудники сослались на то, что понедельник - неприемный день.