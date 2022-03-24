Общество

Раз работа, два работа

В свободное от работы время можно отдохнуть, а можно и еще потрудиться. Как устроиться на вторую работу, соблюдая трудовое законодательство? Об этом жителям города и региона рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.

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Можно ли работать на двух работах одновременно?

Можно. Только по очереди, и одна из них будет основной (та, где находится ваша трудовая книжка), а вторая будет работой по совместительству (та, где вы работаете в свободное от основной работы время).

Кому нельзя работать по совместительству:

тем, кому не исполнилось 18 лет (статья 282 Трудового кодекса РФ);

не допускается работа по совместительству на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями (статья 282 Трудового кодекса РФ);

не допускается работа по совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, если на основной работе труд также связан с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств (статья 329 Трудового кодекса РФ);

руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) (статья 276 Трудового кодекса РФ);

установлены ограничения для иных категорий работников, к которым относятся спортсмены, тренеры, гражданские, муниципальные служащие, сотрудники следственного комитета, прокуратуры и т.д.

Трудовой договор и режим работы

Убедились, что у вас нет ограничений для работы по совместительству? Теперь, чтобы на нее устроиться, нужно заключить с работодателем трудовой договор. В зависимости от того, с каким работодателем вы заключаете трудовой договор (с тем же, у которого уже работаете, или с другим), различают внутреннее и внешнее совместительство (статья 60.1 Трудового кодекса РФ).

Внутреннее совместительство — это ситуация, когда работник заключил трудовой договор о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (работодателя по основной работе).

Внешнее совместительство — это ситуация, когда работник заключил трудовой договор о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у другого работодателя.

В любом случае, каким бы ни было совместительство (внешним или внутренним), есть ограничения по продолжительности работы: по совместительству можно работать не более 4 часов в день. Исключение: если вы освобождены от исполнения трудовых обязанностей на основной работе, тогда на работе по совместительству можно отработать более 4 часов в день, однако за месяц (или другой учетный период) все равно может быть отработана только половина нормы рабочего времени, установленного для соответствующей категории работников.

Исходя из данного ограничения в трудовом договоре будет закреплен режим работы, который нужно также соблюдать, как и по основной работе.

Обратите внимание! Совместительство — это выполнение другой работы в свободное от основной работы время. Поэтому рабочие часы по основной работе и по совместительству не должны совпадать.

Где получить дополнительную информацию о совместительстве

Более подробно о совместительстве можно прочитать:

в главе 44 Трудового кодекса РФ;

в иных нормативных актах, устанавливающих особенности регулирования работы по совместительству для отдельных категорий работников (например, постановление правительства РФ от 04.04.2003 № 197 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»).

Антон Шахов