Раз работа, два работа

В свободное от работы время можно отдохнуть, а можно и еще потрудиться. Как устроиться на вторую работу, соблюдая трудовое законодательство? Об этом жителям города и региона рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин.
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Можно. Только по очереди, и одна из них будет основной (та, где находится ваша трудовая книжка), а вторая будет работой по совместительству (та, где вы работаете в свободное от основной работы время).
Кому нельзя работать по совместительству:
Убедились, что у вас нет ограничений для работы по совместительству? Теперь, чтобы на нее устроиться, нужно заключить с работодателем трудовой договор. В зависимости от того, с каким работодателем вы заключаете трудовой договор (с тем же, у которого уже работаете, или с другим), различают внутреннее и внешнее совместительство (статья 60.1 Трудового кодекса РФ).
Внутреннее совместительство — это ситуация, когда работник заключил трудовой договор о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (работодателя по основной работе).
Внешнее совместительство — это ситуация, когда работник заключил трудовой договор о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у другого работодателя.
В любом случае, каким бы ни было совместительство (внешним или внутренним), есть ограничения по продолжительности работы: по совместительству можно работать не более 4 часов в день. Исключение: если вы освобождены от исполнения трудовых обязанностей на основной работе, тогда на работе по совместительству можно отработать более 4 часов в день, однако за месяц (или другой учетный период) все равно может быть отработана только половина нормы рабочего времени, установленного для соответствующей категории работников.
Исходя из данного ограничения в трудовом договоре будет закреплен режим работы, который нужно также соблюдать, как и по основной работе.
Обратите внимание! Совместительство — это выполнение другой работы в свободное от основной работы время. Поэтому рабочие часы по основной работе и по совместительству не должны совпадать.
Более подробно о совместительстве можно прочитать:
Антон Шахов