Общество

Нелегальный ввоз тонны говядины под одеялом пресекли в Псковской области

Нелегальный ввоз одной тонны говядины под одеялом пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с представителями ПУ ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни остановили автомобиль в Невельском районе. Водитель незаконно перевозил 1 тонну говядины из Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

В ходе ветеринарного контроля в багажнике автомобиля, не оборудованного холодильными установками, обнаружили мясо на кости, накрытое одеялом. При этом у водителя не было на него ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Кроме того, на говядине отсутствовала маркировка (клейма).

В настоящее время Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз говядины на кости с территории Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, напомнили в ведомстве.

Перемещение говядины по территории Евразийского экономического союза на границе запретили, а также оформили акт о возврате груза в Республику Беларусь. По фактам выявленных нарушений возбудили дела об административных правонарушениях.