Общество

Псковские следователи передали продукты для жителей Донбасса

Следователи посетили сегодня, 24 марта, оперативный волонтерский штаб по сбору гуманитарной помощи на базе регионального ресурсного центра поддержки добровольчества в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба следственного управления СК РФ по Псковской области

Офицеры СК совместно с псковскими волонтерами приобрели и доставили в пункт сбора продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут направлены жителям Донбасса.

В завершение встречи гости обсудили с волонтерами вопросы дальнейшего сотрудничества и договорились о новых встречах по вопросам гуманитарной помощи и профориентационной работы для псковских добровольцев на базе следственного управления.