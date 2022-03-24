Общество

В России создадут дизайн паспорта с историко-культурными образами страны

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал об инициативе создать новый дизайн российского паспорта, проиллюстрировав его ключевыми историко-культурными событиями страны.

«В главном документе гражданина должны быть проиллюстрированы исторические, культурно-значимые события нашей страны. В паспорте могут быть размещены образы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, легендарный подвиг первых (людей — ред.) в космосе, история Большого Театра, подвиги наших легендарных полководцев разных эпох, о многонациональной семье России, географии — самой большой по площади страны», — приводит его слова РИА Новости.

Как добавил парламентарий, паспорт для гражданина должен быть не только инструментом верификации личности, но и «экскурсом в богатую культуру России, элементом популяризации истории страны» — особенно для молодежи.

«В ближайшее время вместе с общественностью разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта», — констатировал он.