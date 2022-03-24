Общество

Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Псковской области 26 марта

Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Псковской области 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

«26 марта ожидается усиление западного, северо-западного ветра, местами порывы до 20 метров в секунду. Возможно нарушение энергоснабжения, падение слабозакрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.