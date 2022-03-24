Общество

В псковских «Магнитах» появилась новинка от «Прасковьи Молочковой»

Ассортимент йогуртов «Прасковья Молочкова» в магазинах федеральной сети «Магнит», расположенных в Псковской области, пополнился вкусными новинками.

Теперь покупатели могут приобрести здесь йогурты лесные ягоды и вишня жирностью 0,9% в удобной пластиковой бутылочке (330 г). Напомним, также в линейке продукции производителя, представленной в магазинах, есть йогурты с клубникой, персиками, черносливом и злаками, а также классический.

«Прасковья Молочкова» производит йогурты из натуральных ингредиентов, поэтому они такие вкусные, питательные и, главное, полезные. Продукт содержит кальций, калий, магний и важный витамин В. При изготовлении йогурта используется только молоко, варенье и закваска - неслучайно продукт становился дипломантом престижного конкурса «100 лучших товаров России».

Йогурт богат практически всеми питательными компонентами, которые нужны для слаженной работы организма взрослых и нормального развития детей. Одна порция продукта (около 245 г) содержит половину суточной нормы кальция.

Йогурт насыщает организм человека фосфором, магнием и калием. Данные минеральные вещества крайне важны для течения всех обменных процессов, поддержания артериального давления и минеральной плотности костной ткани.