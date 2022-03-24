Сбер и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах

Сбер и X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, запустили сервис снятия наличных на кассах супермаркетов «Перекресток» при безналичной оплате покупок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Сервисом могут воспользоваться держатели карт, эмитированных любым российским банком, предоставляющим сервис наличных в «Перекрестке».
Клиенты Сбера могут снять до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в месяц, выдача наличных осуществляется без комиссии.
Чтобы снять нужную сумму, покупатель, при оплате безналичным способом, может сообщить кассиру, что хочет снять деньги со своей карты. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5000 рублей. Затем кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи. После оплаты товара картой, продавец выдаст покупателю наличные.
После оценки успешности проекта и востребованности услуги будет принято решение о возможном запуске сервиса выдачи наличных в магазинах торговой сети «Пятерочка».