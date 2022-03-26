Общество

СМИ: Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет

Советский и российский политический деятель, председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет сегодня в 10.45 утра, сообщают федеральные СМИ.

Владимир Жириновский. Фото: пресс-служба ЛДПР

Напомним, в начале февраля стало известно о том, что Жириновского госпитализировали в больницу с коронавирусом.

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Владимир Жириновский родился 26 апреля 1946 года. Депутат Государственной Думы всех созывов с 12 декабря 1993 года, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе с 21 декабря 2011 года.

Заместитель председателя Государственной Думы (2000—2011), делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы (1996—2008). Кандидат на должность президента Российской Федерации на выборах 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов.

Доктор философских наук (1998). Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».