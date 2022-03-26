Новые участковые пункты полиции появятся в Пскове в ближайшее время 

Два новых участковых пункта полиции откроют в Пскове в ближайшее время. Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на 63-й сессии городской Думы шестого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Все будет очень скоро, дело решится буквально в течение недели, возможно, чуть больше», - сказал Сергей Сурин, отвечая на вопрос депутата Григория Стороненкова об открытии одного из участков.
Ранее сообщалось, что в Пскове планируется дополнительно открыть два новых участковых пункта полиции – на улицах Алехина и Госпитальной.