Общество

Новые участковые пункты полиции появятся в Пскове в ближайшее время

Два новых участковых пункта полиции откроют в Пскове в ближайшее время. Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на 63-й сессии городской Думы шестого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все будет очень скоро, дело решится буквально в течение недели, возможно, чуть больше», - сказал Сергей Сурин, отвечая на вопрос депутата Григория Стороненкова об открытии одного из участков.

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Ранее сообщалось, что в Пскове планируется дополнительно открыть два новых участковых пункта полиции – на улицах Алехина и Госпитальной.