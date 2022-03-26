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Общество

Новые участковые пункты полиции появятся в Пскове в ближайшее время 

25.03.2022 12:07|ПсковКомментариев: 1

Два новых участковых пункта полиции откроют в Пскове в ближайшее время. Об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на 63-й сессии городской Думы шестого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все будет очень скоро, дело решится буквально в течение недели, возможно, чуть больше», - сказал Сергей Сурин, отвечая на вопрос депутата Григория Стороненкова об открытии одного из участков. 

Ранее сообщалось, что в Пскове планируется дополнительно открыть два новых участковых пункта полиции – на улицах Алехина и Госпитальной. 

Теги: #псковская городская дума #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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