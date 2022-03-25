Общество

Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опроверг слухи о смерти лидера ЛПДР Владимира Жириновского.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — отметил он.

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В Минздраве сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, а врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медпомощь.

Ранее 25 марта в федеральных СМИ появились сообщения о смерти политика. Сенатор Александр Пронюшкин удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти Жириновского.