Общество

Эксперт озвучил три способа ускорить работу компьютера

Если работа компьютера замедлилась, стоит провести «генеральную уборку» устройства, посоветовал автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов.

«Первым делом можно зайти в пункт настроек, который называется "автозагрузка". Это список тех приложений, которые запускаются одновременно со стартом компьютера. Если посмотреть список, выяснится, что далеко не все из того, что сразу начинает работать, вам на самом деле нужно. Многие программы во время установки включают себя в список автозагрузки и в фоновом режиме начинают работать, подъедая дефицитные ресурсы компьютера», – цитирует эксперта радио «Sputnik».

Второе, что можно сделать, – оптимизировать память вашего компьютера, добавил Сергей Малоземов.

«В настройках компьютера есть пункт "оптимизация диска" или "оптимизация памяти", по-другому это называется дефрагментация. Когда компьютер долго работает, одни и те же "куски" памяти, которые относятся к работе определенных программ, разбросаны по разным частям памяти, и компьютер тратит больше ресурсов, чтобы к ним обратиться, чтобы их задействовать. Процесс, который называется дефрагментацией, собирает воедино и в одно место складывает "куски", которые относятся к определенным задачам», – рассказал специалист.

Третий способ ускорить работу устройства – удаление ненужных файлов.

«Посмотрите, что занимает память вашего компьютера. Скорее всего, окажется, что у вас есть масса ненужных изображений, видео, программ, которыми вы в реальности не пользуетесь. Их можно удалить, а после этого почистить корзину. Еще есть замечательный пункт "очистка памяти", который удаляет все ненужные резервные файлы, обновления Windows, которые вы когда-либо загружали», – заключил Сергей Малоземов.