Общество

Генпрокуратура усилит контроль на транспорте в условиях санкций

В условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, связанных с недружественными действиями ряда государств в отношении российских предприятий и организаций, транспортным прокурорам поручено активизировать надзор за соблюдением законодательства в сфере обеспечения бесперебойного и безаварийного функционирования транспортного комплекса, его антитеррористической защищенности, а также за соблюдением прав пассажиров. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры России Владимир Тюльков.

Фото: pixabay.com

Также активизированы надзорные мероприятия, связанные с поддержкой мер правительства в части финансирования сферы транспорта и расходования денежных средств, передают «Известия».

Генпрокуратура также активизирует надзорные мероприятия в авиации, в частности, за контрафактными авиазапчастями.

«Мы будем проводить проверки, направленные на то, чтобы не допустить на рынок контрафактных авиазапчастей, а также на соблюдение требований, связанных с безопасностью полетов», — сказал он.