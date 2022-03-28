Общество

От кондитера до экономиста, или Образование по-смоленски

Весна набирает обороты, близится лето, и школьники всей страны вступили в завершающий, третий триместр обучения. Самое время задуматься о дальнейшем образовании и выбрать следующее учебное заведение на пути к любимой профессии.

Для выпускников открыты двери как университетов, так и колледжей. А в Смоленском филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова им могут предложить и то, и другое. Подробнее о том, где учат экономистов, таможенников и кондитеров – в материале Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Смоленский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова

Смоленский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова сформировался на базе Смоленского торгово-экономического техникума и Смоленского филиала Российского государственного торгово-экономического университета в 2014 году. Тогда в городе появился один из лучших университетов с широким спектром направлений и специальностей для изучения.

Помимо высшей школы здесь до сих пор сохраняются традиции преподавания среднего профессионального образования, заложенные многолетней историей техникума.

Среди программ высшего образования, которые предлагают освоить абитуриентам: «Экономика», «Менеджмент», «Экономическая безопасность», «Таможенное дело», а также «Технология продукции и организация общественного питания».

Получить среднее профессиональное образование на базе 9 или 11 классов можно по таким программам, как «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», а также «Поварское и кондитерское дело».

Готовящиеся к поступлению в университет в 2022 году абитуриенты могут претендовать на 10 бюджетных мест на направлении «Экономика». По остальным направлениям подготовки студентам предлагают обучение на договорной основе.

Возможности бесплатного обучения у поступающих в техникум шире за счет региональных бюджетных мест. Они выделяются в дополнение к федеральным. При этом, если количество федеральных бюджетных мест станет известно только к 1 июня, то рассчитать свои шансы попадания на региональный бюджет студенты могут уже сейчас.

Так, на специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в этом году выделят 25 бюджетных мест от региона. Кроме того, получить образование на средства региона можно будет по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Отточить свои навыки на практике студенты университета и колледжа могут во время многочисленных мастер-классов, конференций, конкурсов и форумов. На них обсуждаются активные социальные процессы современного общества от цифровизации до экологической повестки. Смоленский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова – признанная всем академическим сообществом площадка научного поиска и профессиональных дискуссий, а представители сферы бизнеса рассматривают этот вуз как центр экспертности и новых возможностей кадрового партнерства.

Также участниками конференций и встреч со студентами часто становятся сотрудники администрации Смоленской области и города Смоленска, отделения Банка России по ЦФО, Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, научных сообществ различных регионов России, Республики Беларусь, Узбекистана и других государств.

Кроме того, для студентов филиала открыта проектная лаборатория. Благодаря ее работе студенты узнают о всероссийских и региональных форумах, социальных лифтах, а также учатся оформлять проекты для участия в грантовых конкурсах Росмолодежи.

Специальные возможности вуз предоставляет студентам, обучающимся по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». Будущие товароведы активно участвуют в проекте «Потребительский дозор в действии», в рамках которого проводят экспертизы качества потребительских товаров в магазинах города и выявляют нарушения.

Тем, кто отправился учиться на программы среднего профессионального образования, предлагают попробовать силы в чемпионате «Молодые профессионалы» («WorldSkillsRussia») по компетенциям «Предпринимательство», «Бухгалтерский учет» и «Поварское дело».

Проявить свои лучше личные качества и пополнить копилку добрых дел студенты Смоленского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова могут в проектах студенческого добровольческого объединения «Только добро!». Среди успешно реализованных проектов - всероссийская акция «#МыВместе», работа в колл-центрах во время пандемии COVID-19 и участие в переписи населения. Волонтеры регулярно собирают гуманитарную помощь нуждающимся, становятся донорами крови, а также поддерживают сирот и инвалидов в домах-интернатах.

По окончании университета выпускники кафедры менеджмента и таможенного дела работают на таможне, в органах власти различных уровней, ФСБ, МВД, финансовых, экономических и аналитических подразделениях компаний, а также в бизнес-структурах регионального и всероссийского уровня.

Окончившие кафедру экономики и торгового дела молодые специалисты востребованы в экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических службах российских и международных бизнес-компаний. Также они находят себя в финансовых управлениях и департаментах органов государственной и муниципальной власти, аудиторских и консалтинговых фирмах, аналитических агентствах.

Обучением студентов в Смоленском филиале РЭУ имени Г. В. Плеханова занимаются настоящие профессионалы своего дела. Так, среди преподавателей кафедры менеджмента и таможенного дела 7 кандидатов наук, 1 ведущий государственный таможенный инспектор II класса, а также практикующие специалисты в области внешней экономики.

Кафедра экономики и торгового дела также может похвастаться штатом из 13 преподавателей, многие из которых имеют ученую степень и большой опыт научно-педагогической работы. Помимо них, активное участие в учебном процессе принимают представители работодателей. Такое плотное взаимодействие с работодателем позволяет выпускникам получать знания, применимые на практике и отвечающие требованиям современного рынка труда.

Впереди у выпускников школ и колледжей выбор дальнейшего жизненного пути и любимой профессии. Чтобы принять правильное и взвешенное решение, можно задать все интересующие вопросы приемной комиссии вуза по телефонам 8 (4812) 38-87-51, 66-26-63, а также изучить сайт университета.

Двери Смоленского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова открыты для всех желающих постичь глубины мировой и российской экономики.

Екатерина Мазепина