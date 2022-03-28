Общество

За сутки в Псковской области выявили менее 30 случаев заражения COVID-19

28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 106 802 раза, сообщает официальный телеграм-канал области.

За сутки избавиться от болезни в Псковской области удалось 288 пациентам, всего в регионе выздоровели 104 383 человека. Умерли от COVID-19 в области 1 723 человека (+8).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 33801/28

Великие Луки – 16486/0

Бежаницкий район – 1371/0

Великолукский район – 2598/0

Гдовский район – 1865/0

Дедовичский район – 2749/0

Дновский район – 880/0

Красногородский район – 961/0

Куньинский район – 956/0

Локнянский район – 1036/0

Невельский район – 4873/0

Новоржевский район – 1123/0

Новосокольнический район – 3098/0

Опочецкий район – 3195/0

Островский район – 5076/0

Палкинский район – 995/0

Печорский район – 2447/0

Плюсский район – 1680/0

Порховский район – 3726/0

Псковский район – 8645/0

Пустошкинский район – 1298/0

Пушкиногорский район – 1435/0

Пыталовский район – 1441/0

Себежский район – 2591/0

Стругокрасненский район – 1763/0

Усвятский район – 667/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.