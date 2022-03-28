За сутки в Псковской области выявили менее 30 случаев заражения COVID-19

28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 106 802 раза, сообщает официальный телеграм-канал области.
За сутки избавиться от болезни в Псковской области удалось 288 пациентам, всего в регионе выздоровели 104 383 человека. Умерли от COVID-19 в области 1 723 человека (+8).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 33801/28
Великие Луки – 16486/0
Бежаницкий район – 1371/0
Великолукский район – 2598/0
Гдовский район – 1865/0
Дедовичский район – 2749/0
Дновский район – 880/0
Красногородский район – 961/0
Куньинский район – 956/0
Локнянский район – 1036/0
Невельский район – 4873/0
Новоржевский район – 1123/0
Новосокольнический район – 3098/0
Опочецкий район – 3195/0
Островский район – 5076/0
Палкинский район – 995/0
Печорский район – 2447/0
Плюсский район – 1680/0
Порховский район – 3726/0
Псковский район – 8645/0
Пустошкинский район – 1298/0
Пушкиногорский район – 1435/0
Пыталовский район – 1441/0
Себежский район – 2591/0
Стругокрасненский район – 1763/0
Усвятский район – 667/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.