Общество

Специализированное почтовое отделение открылось в Пскове

На территории железнодорожного вокзала города Пскова открылось почтовое отделение, специализирующееся на обслуживании юридических лиц по приему и выдаче всех видов посылок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пресс-службе УФПС Псковской области «Почта России».

Фото: Почта России

Почтовое отделение 180961, расположено по адресу: Псков, улица Вокзальная, 25, открыто только для юридических лиц. Организации в нем могут свободно и без очереди отправлять и получать все виды посылок. Ранее услуга была доступна в почтовом отделении на улице Советской. Теперь открытие специализированного почтового отделения, позволит значительно снизить нагрузку с центрального отделения в городе Пскове.

При этом пропускаемость операционного окна, через которое ведется обслуживание юридических лиц, составляет до 1500-2000 посылок в месяц.

«За последние полгода мы сделали хорошие шаги для оптимизации процесса получения почтовых услуг. В октябре прошлого года мы открыли специализированный участок курьерской доставки EMS-отправлений по адресу: Псков, улица Герцена, 16. Сейчас начало работу отдельное посылочное отделение для юридических лиц с удобным автомобильным подъездом и режимом работы. Это безусловно ускорит не только почтовую логистику, но и оптимизирует время работы организаций, которые пользуются нашими услугами», – отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Режим работы почтового отделения 180961 для удобства клиентов установлен по будним дням - с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00. Обед с 14.00 до 15.00.