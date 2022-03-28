Общество

Псковский облсовпроф принял участие в совещании по молодежной политике в Москве

Всероссийский семинар-совещание по вопросам молодежной политики прошел во Дворце труда профсоюзов в Москве 28 марта. От Молодежного совета Псковского облсовпрофа в мероприятии приняла участие его председатель Наталья Мандзибура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

На семинаре-совещании с приветственным словом выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Молодежным советам надо существовать, чтобы они были работающими, активными не только в регионах, но и во всей стране. У профсоюза три главные составляющие. Три кита у профсоюза: рабочее место и заработная плата, охрана труда, социальные гарантии», - отметил Михаил Шмаков в своем выступлении.