Общество

Отлов бездомных собак в Псковской области хотят передать на муниципальный уровень

В повестку мартовской сессии Псковского областного Собрания депутатов включен проект закона, наделяющий органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно законопроекту, к зоне ответственности местных властей отнесен отлов бездомных животных, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в специализированные приюты, а также содержание животных, поиск бывших или новых владельцев, а также возврат не проявляющих немотивированной агрессии собак на прежние места обитания.

Финансироваться все эти мероприятия должны за счёт средств областного бюджета, передаваемых в местные бюджеты в форме субвенций. Расчет необходимого объёма средств будет осуществляться по отдельной методике, учитывающей нормативы затрат на исполнение полномочий и количество животных без владельцев, планируемых к отлову на территории конкретного муниципального образования.

«Мы передаем эти средства муниципалитетам – им как никому известна проблема, они её могут решать и должны решать, - уверен председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. - Тяжело сегодня жить приютам, и эта проблема, конечно, имеет общий характер. Мы понимаем, что должны выделяться дополнительные деньги из бюджета. Думаю, это первые шаги, но мы на правильном пути».

По оценке финансистов, в 2022 году размер субвенции будет составлять немногим менее 10 млн рублей. Часть этой суммы - 4,3 млн рублей уже заложены в региональном бюджете на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев. Недостающие средства в размере 5,6 млн рублей намерены добавить поправками в закон о бюджете. В последующие годы необходимое финансирование будет предусматриваться на этапе формирования бюджета.

По словам Алексея Севастьянова, «непростой закон» на мартовской сессии, скорее всего, будет принят только в первом чтении, поскольку новые полномочия муниципалитетов пока не подкреплены финансово. «Думаю, в ближайшее время мы определимся с источниками финансирования, с порядком выделения, и закон заработает», - отметил депутат.

Алексей Севастьянов также добавил, что, несмотря на дополнительное бюджетное финансирование, приюты по-прежнему будут нуждаться в поддержке жителей: «Приюты всегда живут через сердца людей – тех, кто берёт питомцев, содержит их, дарит им совсем другую жизнь».