Общество

Более 700 тысяч подписок Сбера оформили жители СЗФО в 2021 году

По итогам 2021 года жители СЗФО оформили более 700 тысяч подписок СберПрайм и СберПрайм+ от Сбера, из них 370 тысяч – в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Более половины подписок (397,5 тысячи) клиенты приобрели в digital-каналах Сбера без посещения офисов. В среднем же в месяц пользователями выгодных сервисов в прошлом году становились около 60 тысяч клиентов. Такая же тенденция сохраняется в 2022 году.

«С момента запуска многофункциональной подписки СберПрайм в конце 2020 года уже около миллиона человек в СЗФО воспользовались ее преимуществами. Расширенную версию СберПрайм+ только за прошлый год подключили 86,5 тысячи жителей региона. Она сочетает широкий перечень финансовых услуг с выгодной СберКартой Прайм и популярные сервисы для жизни, в том числе онлайн-кинотеатр Оkkо. Кроме того, дает привилегии по СберСтрахованию, СберЗдоровью, Сбер ЕАптеке и многое другое. В наших офисах сотрудники помогут разобраться с возможностями и видами подписок и оформить их», - прокомментировал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Согласно исследованию Frank RG «Сервисы подписок в России - 2022», флагманская подписка СберПрайм+ признана самой выгодной в стране. Как отметили в компании Frank RG, СберПрайм+ предлагает самое широкое наполнение, включая lifestyle-сервисы в виде стриминговых платформ и скидок на сервисы городской мобильности (доставка, такси, курьерская служба) и финансовые сервисы в виде бесплатного обслуживания и повышенного начисления бонусов от СберСпасибо по СберКарте. Помимо богатого наполнения, подписка обладает одним из самых высоких показателей удовлетворенности клиентов (NPS), что говорит о высокой доле клиентов, которые готовы рекомендовать подписку.

Подписки СберПрайм и СберПрайм+ стали еще выгоднее. Теперь в них включены услуги СберЛогистики: пользователям доступна 10% скидка на отправку посылок по тарифу СберПосылка (доставка между пунктами приёма/выдачи и постаматами). Чтобы получить скидку, достаточно авторизоваться по Сбер ID (на сайте или в мобильном приложении СберЛогистики) или просто оформить заказ в приложении СберБанк Онлайн.

Купить подписку можно и в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент перейдет в сервис по Сбер ID.