Общество

Великолукских общественников привлекут к контролю качества уборки улиц

Великолукских общественников привлекут к контролю качества уборки улиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии «Единая Россиия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россиия»

Секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский обсудил с горожанами исполнение наказов великолучан, включенных в Народную программу «Единой России».

«Обсудили и текущие вопросы, большая их часть касалась сферы ЖКХ, в том числе уборки города в весенний период. Великолучане высказали претензии к качеству уборки в ряде районов города и вышли с предложением организовать общественный контроль за этими видами работ. Инициативу мы поддержали. Более того, в дополнение предложили в соцсетях, на страницах депутатов, публиковать график уборки улиц и общественных территорий. Такая практика уже внедрена по ямочному ремонту. Считаем целесообразным её закрепить и масштабировать», – сказал Александр Козловский.