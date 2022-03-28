Общество

Вакансии специалиста по тестированию игр и агронома отрыты в Псковской области

Работодатели Псковской области с начала марта разместили более 2 300 новых вакансий. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий. Оказалось, что в их числе есть специалист по тестированию игр, спасатель в бассейн, стюард-официант и другие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Аналитики сервиса подготовили подборку необычных вакансий в Псковской области:

специалист по тестированию игр, которому предстоит тестировать игры, вести коммуникации с разработчиками и специалистами других отделов, постоянно улучшать и практиковать свои навыки. Работодатель предлагает обучение, оплату курсов английского языка для всех сотрудников и ДМС в полном объеме, https://spb.hh.ru/vacancy/52034319

стюард-официант, в обязанности которого войдет подготовка рейса, встреча и обслуживание пассажиров на борту электропоезда «Ласточка». Работодатель предлагает разъездной график работы, возможность карьерного роста, а также зарплату от 35 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52111941

спасатель в бассейн, к кандидатам предъявляются следующие требования: обладание теоретическими знаниями и практическими навыками в области плавания, а также необходимо иметь среднее специальное или высшее образование. Работодатель обещает прогрессивную систему бонусов и вознаграждений, предоставление социальных гарантий и зарплату от 14 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54132245

инструктор-ведущий праздников, которому предстоит встречать гостей, проводить мероприятия, репетировать. Работодатель отмечает, что это творческая работа, опыт работы в организации еvеnt-мероприятий приветствуется, https://spb.hh.ru/vacancy/54005963

инструктор-методист по лечебной физкультуре, в обязанности которого войдет разработка гимнастических комплексов, контроль качества выполнения средним медицинским персоналом занятий по лечебной физкультуре и процедур. Работодатель предлагает социальные гарантии и зарплату от 30 000 рублей до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54200572

агроном, который будет заниматься организацией работы по выращиванию сельхоз культур (овощи открытого грунта, кормовые культуры), планированием и контролем агрономических процессов. Компания готова рассмотреть кандидатов без опыта работы и предлагает зарплату от 60 000 рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53865423.

*данные вакансий по состоянию на 29 марта 2022 года