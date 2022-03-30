Общество

В псковском управлении Росгвардии прошли противопожарные учения

Сотрудники МЧС провели противопожарные учения в здании управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Участники занятий отработали действия внештатного пожарного расчета и личного состава при пожаре. Кроме того, уточнили алгоритм действий военнослужащих для сохранности документов и материальных ценностей, взаимодействие дежурной службы управления с подразделениями пожарной охраны, эвакуацию личного состава из здания, проверили готовность нештатного пожарного расчета ведомства к ликвидации возможного пожара до прибытия пожарной охраны.

В ходе тренировки личный состав пожарной охраны ознакомился с объемно-планировочными особенностями здания, что позволит ликвидировать пожар в кратчайшие сроки.

Участники мероприятия также отработали дополнительные навыки по эвакуации людей, если выход из помещения оказался заблокирован огнем.