В псковском управлении Росгвардии прошли противопожарные учения

Сотрудники МЧС провели противопожарные учения в здании управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Участники занятий отработали действия внештатного пожарного расчета и личного состава при пожаре. Кроме того, уточнили алгоритм действий военнослужащих для сохранности документов и материальных ценностей, взаимодействие дежурной службы управления с подразделениями пожарной охраны, эвакуацию личного состава из здания, проверили готовность нештатного пожарного расчета ведомства к ликвидации возможного пожара до прибытия пожарной охраны.
В ходе тренировки личный состав пожарной охраны ознакомился с объемно-планировочными особенностями здания, что позволит ликвидировать пожар в кратчайшие сроки.
Участники мероприятия также отработали дополнительные навыки по эвакуации людей, если выход из помещения оказался заблокирован огнем.