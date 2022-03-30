Общество

Пятна на Солнце сфотографировал астроном-любитель в Пскове

Пятна на Солнце сфотографировал псковский астроном-любитель Сергей Попов. Снимки он опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Сергей Попов. / «Клуб любителей астрономии Псковской области»

«Свежее фото групп пятен на Солнце, воздействующих на Землю прямо сейчас», - прокомментировал свои работы Сергей Попов.

Он добавил, что в настоящий момент члены клуба ожидают возможности запечатлеть в небе над Псковской областью полярное сияние. Ранее сообщалось, что псковичи смогут наблюдать его в ночь с 30 на 31 марта.