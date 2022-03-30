Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним социально-экономическую ситуацию в районе и новые вызовы для муниципальных властей. Как чувствуют себя островские предприятия? Нет ли сигналов о сокращениях и невыплатах зарплат? Каково положение дел с ценами на лекарства и продукты в местных магазинах и аптеках? Можно ли ожидать своевременного завершения крупных инфраструктурных проектов в Островском районе на фоне подорожания стройматериалов? Как в районе обстоят дела с догазификацией? Какие работы планирует провести муниципалитет в рамках подготовки к Дню Победы?

Трансляция завершена